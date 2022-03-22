Об этом заявил спикер польского правительства Петр Мюллер в соцсети.

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По его словам, в Польше уже заморозили более 140 миллионов злотых (33 миллиона долларов) россиян. Однако для конфискации и выдачи жертвам этих денег необходима поправка к Конституции.

К слову, ранее Варшава поддержала запрет на грузоперевозки через Польшу в Россию и Беларусь. Однако решение о прекращении этого относится к компетенции Евросоюза. Также Польша требует эмбарго на газ, нефть и уголь.

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