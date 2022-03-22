Про це заявив речник польського уряду Пьотр Мюллер у соцмережі.

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За його словами, у Польщі вже заморозили понад 140 мільйонів злотих (33 мільйони доларів) росіян. Проте для конфіскації та видачі жертвам цих грошей потрібна поправка до Конституції.

До слова, раніше Варшава підтримала заборону вантажоперевезень через Польщу в Росію та Білорусь. Однак рішення про припинення цього належить до компетенції Євросоюзу. Також Польща вимагає ембарго на російський газ, нафту та вугілля.

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