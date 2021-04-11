В Польше активно работают над усилением санкций в отношении России за агрессивные действия против Украины.

В польском МИД заявили, что свое будущее председательство в ОБСЕ будут использовать для деэскалации войны на Донбассе.

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Наше беспокойство, также как и союзников, вызывает сосредоточение российских войск вблизи украинских границ, в том числе в оккупированном Крыму и на Черном море,

– говорится в сообщении.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что напряжение увеличивают также военные учения, которые в апреле должны состояться в разных частях России.

Польша активно поддерживает Украину

Дипломаты также отметили, что Польша в кругу самых активных стран, которые поднимают вопрос российской агрессии на международной арене.

Польша активно поддерживает и инициирует меры, укрепляющие международное давление на Россию в рамках ЕС, ООН или ОБСЕ. Мы также активно поддерживаем военную адаптацию НАТО и Украины,

– отметили в МИД.

В заключение в ведомстве добавили, что "Польша постоянно работает над усилением санкционного режима ЕС против России из-за ее агрессивной политики в Украине".

Обратите внимание! Россия уже в последнее время "бряцает" оружием на границе с Украиной. Так, по данным ВСУ, Россия наращивает свое присутствие в Воронежской, Ростовской и Брянской областях. Все эти регионы граничат с Украиной. Кроме этого, украинская разведка зафиксировала, как Россия стягивает оружие в оккупированный Крым.



Расположение российских группировок вблизи границы / Инфографика 24 канала