Польша усилит санкции в отношении России из-за агрессии против Украины
В Польше активно работают над усилением санкций в отношении России за агрессивные действия против Украины.
Источник:PAP
В польском МИД заявили, что свое будущее председательство в ОБСЕ будут использовать для деэскалации войны на Донбассе.
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Наше беспокойство, также как и союзников, вызывает сосредоточение российских войск вблизи украинских границ, в том числе в оккупированном Крыму и на Черном море,
– говорится в сообщении.
Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что напряжение увеличивают также военные учения, которые в апреле должны состояться в разных частях России.
Польша активно поддерживает Украину
Дипломаты также отметили, что Польша в кругу самых активных стран, которые поднимают вопрос российской агрессии на международной арене.
Польша активно поддерживает и инициирует меры, укрепляющие международное давление на Россию в рамках ЕС, ООН или ОБСЕ. Мы также активно поддерживаем военную адаптацию НАТО и Украины,
– отметили в МИД.
В заключение в ведомстве добавили, что "Польша постоянно работает над усилением санкционного режима ЕС против России из-за ее агрессивной политики в Украине".
Расположение российских группировок вблизи границы / Инфографика 24 канала
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