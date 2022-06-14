Если США не активизируются, нужен "план Б" – Пионтковский

На днях, 15 июня, в Брюсселе состоится встреча "Рамштайн-3", на которой снова будут обсуждаться предоставление Украине оружия. Однако, если результатом этой встречи снова станет лишь незначительное продвижение, следует переходить в "план Б", где ключевую роль будут играть Великобритания и Польша. Такой точкой зрения с 24 каналом поделился российский публицист Андрей Пионтковский.

Франция и Германия испугались победы Украины, – Пионтковский

Речь идет о плане британского премьера Бориса Джонсона по военной коалиции трех государств, которые решительно готовы защищать Запад от путинской орды. Это Украина, Великобритания и Польша.

В военном плане решающим может быть участие в боевых действиях британской и польской авиации,

– утверждает Пионтковский.

Публицист считает, что Великобритания видит в сегодняшней Украине Англию 1940-го года – самую святую страницу в своей истории, когда британцы фактически один на один защищали мир от Гитлера. То же сейчас делают и украинцы.

"Я думаю, что англичане будут готовы перенести историческое сражение за Англию в 1940-м в битву за Украину с участием британской, польской и украинской авиации. Это кардинально изменит ситуацию в воздухе", - говорит Пионтковский.

Кроме того, он считает, что когда Великобритания станет реально участвовать в военном конфликте, кардинально изменится ситуация в США. Будет совсем другой политический сигнал, а значит, по-другому пойдет помощь.

"Поэтому в случае неудачи "Рамштайна", если оттуда посылают какие-то неопределенные сигналы, а список Подоляка не будет доволен, нужно переходить ко второму плану. Думаю, что Польша и Великобритания будут к этому готовы", - убежден российский публицист.

Великобритания и Польша имеют свои мотивы

Он считает, что эти страны согласятся на то, чтобы отправить в Украину своих пилотов. У каждой из них есть для этого мотивы.

Да, для поляков варианта поражения Украины – это национальная катастрофа. Такое развитие событий – это полная демонстрация беспомощности НАТО, следовательно, следующей целью для Путина станет Польша.

В свою очередь, Великобритания сейчас готова исполнить роль лидера свободного мира. Если проигрыш Украины равняется европейской катастрофе, эти страны будут готовы предоставить свою авиацию и тем самым решить исход битвы.

Авиация Польши, Великобритании и Украины, конечно, просто посадит русский. Все их знаменитые воздушно-космические войска,

– уверен Пионтковский.

Пионтковский заметил, что такими размышлениями не списывает Соединенные Штаты со счетов. Их жесткая линия поддержки остается. Но вместе с тем стоит иметь и озвучивать "план Б", ведь это реальный вариант в случае угрозы поражения Украины.

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