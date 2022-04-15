Об этом говорится в обнародованном заявлении главы страны. Так, Польша решила не ждать, пока Европейский Союз введет эмбарго на поставки российских энергоресурсов.

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Что предусматривает новый закон Польши

Предполагается, в частности, введение эмбарго на импорт угля из России, а также возможность замораживать активы субъектов и лиц, поддерживающих агрессию России в отношении Украины.

Справка. Так, закон запрещает ввоз в Польшу и транзит через Польшу угля и кокса не только из России, но и из Беларуси.

Как отмечается в коммюнике, закон также позволяет создать список людей и юридических лиц, к которым будут применяться эти меры – их средства и ресурсы будут блокировать.

Кроме того, закон запрещает использовать или рекламировать символику или названия, подтверждающие агрессию России против Украины. Отныне это будет караться штрафом, либо лишением свободы на срок до 2 лет.

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