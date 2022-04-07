Отказ от российского угля предусмотрен в 5-м пакете санкций против России, который Еврокомиссия предложила на этой неделе как реакцию на зверства в Буче.

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Европейская комиссия первоначально предложила трехмесячный срок сворачивания существующих контрактов. Таким образом, Россия сможет экспортировать уголь в ЕС еще в течение 90 дней после введения санкций. Однако СМИ пишут, что теперь этот срок был продлен до 4 месяцев.

Германия якобы настаивала на этом

Говорят, что на этом настаивала Германия – основной импортер российского угля в ЕС.

Если этот момент будет одобрен, то российские компании фактически смогут экспортировать уголь в ЕС до середины августа по имеющимся контрактам.