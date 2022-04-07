Відмова від російського вугілля передбачена у 5 пакеті санкцій проти Росії, який Єврокомісія запропонувала цього тижня як реакцію на звірства в Бучі.

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Європейська комісія спочатку запропонувала тримісячний термін згортання наявних контрактів. Таким чином Росія зможе експортувати вугілля до ЄС ще протягом 90 днів після введення санкцій. Однак ЗМІ пишуть, що тепер цей термін подовжили до 4 місяців.

Німеччина нібито наполягала на цьому

Кажуть, що на цьому наполягала Німеччина – основний імпортер російського вугілля в ЄС.

Якщо цей момент схвалять, то російські компанії фактично зможуть експортувати вугілля до ЄС до середини серпня за наявними контрактами.

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