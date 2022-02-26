Также польский лидер предложил немедленно предоставить нашему государству статус кандидата на поступление. Это происходит на фоне усиленной агрессии России против Украины.

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Украина должна получить доступ к фондам ЕС

Дуда считает, что собеседования по срочному вступлению Украины в ЕС нужно начать немедленно.

"Украина также должна получить доступ к фондам ЕС на реконструкцию. Он принадлежит Украине", – подчеркнул президент Польши.

Заметим, что Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Евросоюзу. Лидер государства заявил, что украинцы заслужили членство в организации.

Зеленский обсудил этот вопрос с Шарлем Мишелем, Урсулой фон дер Ляен и Эммануэлем Макроном. Он подчеркнул, что сейчас нужно раз и навсегда прекратить дискуссию по поводу нашего членства.

Полный текст публикации:

Польша поддерживает прямой путь членства Украины в Европейском Союзе. Статус кандидата должен быть предоставлен немедленно, а собеседования с членством следует начать немедленно после этого. Украина также должна получить доступ к фондам ЕС на реконструкцию. Он принадлежит Украине.

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