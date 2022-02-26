Також польський лідер запропонував негайно надати нашій державі статус кандидатки на вступ. Це відбувається на тлі посиленої агресії Росії проти України.

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Україна повинна отримати доступ до фондів ЄС

Дуда вважає, що співбесіди щодо термінового вступу України в ЄС треба почати негайно.

"Україна також має отримати доступ до фондів ЄС на реконструкцію. Він належить Україні", – наголосив президент Польщі.

Зауважимо, що Президент України Володимир Зеленський звернувся до Євросоюзу. Лідер держави заявив, що українці заслужили на членство в організації.

Зеленський обговорив це питання з Шарлем Мішелем, Урсулою фон дер Ляєн та Еммануелем Макроном. Він наголосив, що зараз потрібно раз і назавжди припинити дискусію щодо нашого членства.

Повний текст публікації:

Польща підтримує прямий шлях членства України в Європейському Союзі. Статус кандидата має бути надано негайно, а співбесіди з членством слід розпочати негайно після цього. Україна також має отримати доступ до фондів ЄС на реконструкцію. Він належить Україні.

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