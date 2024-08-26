Оперативное командование Вооруженных сил Польши заявило, что во время утренней воздушной атаки России по украинским городам "воздушный объект" залетел на территорию Польши в районе украинского Червонограда.

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При этом в ведомстве отметили, что это не ракета. Соответствующее сообщение сделали около 13:00 по польскому времени.

В Польше мог упасть беспилотник

Оперативный командующий Войска Польского генерал Мацей Клещ заявил, что вероятно речь идет о беспилотнике. Пока дрон не нашли, поиски на польской территории продолжаются.

По его словам, этот объект зафиксировали как минимум три радиолокационные станции.

Предполагают, что беспилотник мог упасть в районе городка Тышовце – с польской стороны возле украинских Червонограда и Соколя.

Справка. Тышовце расположено примерно в 30 километрах от границы Польши с Украиной.

Заметим, что сегодня, 26 августа, Польша снова поднимала военную авиацию во время массированной ракетной атаки России.