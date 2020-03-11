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      Польша – близко, – Садовый о введении карантина из-за коронавируса во Львове

      - Читати новину українською
      Андрій Садовий / 24 канал

      Мэр Львова Андрей Садовый отметил, что решение о введении карантина во Львове актуально.

      Как пояснил мэр Львова во время брифинга, сходная ситуация есть во многих странах мира. В частности, карантин вводят соседи Украины – поляки.

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      Они его вводят с понедельника, 16 марта. А от Львова до Польши расстояние составляет 60 километров. Поэтому я считаю, что это решение актуально,
      – заявил Садовый.

      Правда, по его словам, во Львове карантин будет иметь определенную специфику. К примеру, до конца текущей недели, до 13 декабря, садики здесь будут работать. Мэр говорит, пришлось прибегнуть к такому шагу, поскольку не все взрослые имеют возможность сразу забрать своих детей домой и обеспечить над ними надлежащий уход в рабочее время.

      "Мы достаточно оперативно будем принимать все решения, в случае чего будем вносить те или иные корректировки", – добавил Садовый.

      Также Садовый рассказал, что сейчас сообщение Львова с Италией и Израилем является отмененным. Также существуют определенные ограничения в остальных европейских направлениях. Что касается закрытия пунктов пропуска, то это компетенция правительства.

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      11 марта Кабмин принял решение о введении карантина на общенациональном уровне 11 марта, однако окончательное слово – за местными и областными администрациями. Сейчас карантин ввели в Ивано-Франковской и Черновицкой областях, а также в Киеве и во Львове.

      Украинский премьер Денис Шмыгаль отметил, что эпидемии коронавируса Украине не избежать. Более того, в Украине уже зафиксировали первый случай заражения (в Черновцах). Поэтому правительство не хочет ждать роста количества больных, а намерено максимально защитить всех украинцев.

      Что предусматривает карантин в Украине

      • До 1 июня должны запретить экспорт товаров противоэпидемиологического назначения, чтобы гарантировать обеспечение необходимыми средствами защиты население.
      • На три недели – до 3 апреля – предлагают запретить проведение массовых культурных, спортивных и развлекательных мероприятий ( где запланировано участие 200 и более человек), а также учебный процесс в школах, университетах и детсадах.
      • Этот запрет не касается мер государственной необходимости, как заседание Верховной Рады и областных советов.
      • Проведение спортивных мероприятий будет возможным с разрешения международных организаций, но обязательно без зрителей.

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      Что нужно знать о коронавирусе / инфографика 24 канала

       

       

      Коронавирус и туристический рынок: стали ли украинцы меньше путешествовать
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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Львова Коронавирус в Украине Коронавирус Covid-19 Новости Здоровье Здоровье Новости Украины Карантин в Украине 2020 Андрей Садовой
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