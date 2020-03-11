В храмах Киева вводят карантин: что известно

В рамках мероприятий по предотвращению распространения коронавируса, в храмах Киева прекращают массовые богослужения. В то же время на входе будут проводить санитарный контроль.

Об этом говорится в протоколе заседания Постоянной комиссии по вопросам техногенно экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций "О дополнительных мерах предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID 19)". Соответствующий документ появился на сайте Киевской городской государственной администрации.

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Согласно протоколу, Департамент культуры КГГА должен подготовить обращение к главам религиозных учреждений Киева о прекращении проведения массовых богослужений.

Кроме того, чтобы предупредить распространение коронавируса, на входе в церкви и храмы должны установить санитарный контроль.

Такие меры будут действовать с 11 по 31 марта 2020 года.

11 марта КГГА утвердила план противоэпидемических мероприятий против распространения коронавируса.

Что они предполагают

В учебных заведениях, художественных и спортивных школах, детских садиках вводят дистанционное обучение.

В кинотеатрах отменяют сеансы.

Закрывают развлекательные центры и развлекательные зоны в торговых центрах.

В торговых центрах усилят контроль, здесь будут дежурить санитарные врачи.

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