В храмах Киева вводят карантин: что известно
В рамках мероприятий по предотвращению распространения коронавируса, в храмах Киева прекращают массовые богослужения. В то же время на входе будут проводить санитарный контроль.
Об этом говорится в протоколе заседания Постоянной комиссии по вопросам техногенно экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций "О дополнительных мерах предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID 19)". Соответствующий документ появился на сайте Киевской городской государственной администрации.
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Согласно протоколу, Департамент культуры КГГА должен подготовить обращение к главам религиозных учреждений Киева о прекращении проведения массовых богослужений.
Кроме того, чтобы предупредить распространение коронавируса, на входе в церкви и храмы должны установить санитарный контроль.
Такие меры будут действовать с 11 по 31 марта 2020 года.
11 марта КГГА утвердила план противоэпидемических мероприятий против распространения коронавируса.
Что они предполагают
- В учебных заведениях, художественных и спортивных школах, детских садиках вводят дистанционное обучение.
- В кинотеатрах отменяют сеансы.
- Закрывают развлекательные центры и развлекательные зоны в торговых центрах.
- В торговых центрах усилят контроль, здесь будут дежурить санитарные врачи.
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