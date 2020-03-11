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      В храмах Киева вводят карантин: что известно

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      В рамках мероприятий по предотвращению распространения коронавируса, в храмах Киева прекращают массовые богослужения. В то же время на входе будут проводить санитарный контроль.

      Об этом говорится в протоколе заседания Постоянной комиссии по вопросам техногенно экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций "О дополнительных мерах предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID 19)". Соответствующий документ появился на сайте Киевской городской государственной администрации.

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      Согласно протоколу, Департамент культуры КГГА должен подготовить обращение к главам религиозных учреждений Киева о прекращении проведения массовых богослужений.

      Кроме того, чтобы предупредить распространение коронавируса, на входе в церкви и храмы должны установить санитарный контроль.

      Такие меры будут действовать с 11 по 31 марта 2020 года.

      11 марта КГГА утвердила план противоэпидемических мероприятий против распространения коронавируса.

      Что они предполагают

      • В учебных заведениях, художественных и спортивных школах, детских садиках вводят дистанционное обучение.
      • В кинотеатрах отменяют сеансы.
      • Закрывают развлекательные центры и развлекательные зоны в торговых центрах.
      • В торговых центрах усилят контроль, здесь будут дежурить санитарные врачи.

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Коронавирус Covid-19 Новости Здоровье Здоровье Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 КГГА
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