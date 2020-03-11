У храмах Києва запроваджують карантин: що відомо

У межах заходів із запобігання поширення коронавірусу у храмах Києва припиняють масові богослужіння. Водночас на вході проводитимуть санітарний контроль.

Про це мовиться у протоколі засідання Постійної комісії з питань техногенно екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій «Про додаткові заходи запобігання поширенню нової коронавірусної інфекції (COVID 19)». Відповідний документ з’явився на сайті Київської міської державної адміністрації.

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Згідно з протоколом, Департамент культури КМДА має підготувати звернення до голів релігійних установ Києва щодо припинення проведення масових богослужінь.

Крім того, аби попередити розповсюдження коронавірусу, на вході до церков і храмів мають встановити санітарний контроль.

Такі заходи діятимуть з 11 по 31 березня 2020 року.

11 березня КМДА затвердила план протиепідемічних заходів проти поширення коронавірусу.

Що вони передбачають

У закладах освіти, мистецьких і спортивних школах, дитячих садочках запроваджують дистанційне навчання.

У кінотеатрах скасовуть сеанси.

Закривають розважальні центри та розважальні зони у торгових центрах.

У торговельних центрах посилять контроль, тут чергуватимуть санітарні лікарі.

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Що треба знати про коронавірус / Інфографіка 24 каналу