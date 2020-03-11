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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 ОБВАЛ ЦІН НА НАФТУ КОРОНАВІРУС COVID-19
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      У храмах Києва запроваджують карантин: що відомо

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      У храмах Києва скасовують масові богослужіння та на вході проводитимуть санітарний контроль. / 24 канал

      У межах заходів із запобігання поширення коронавірусу у храмах Києва припиняють масові богослужіння. Водночас на вході проводитимуть санітарний контроль.

      Про це мовиться у протоколі засідання Постійної комісії з питань техногенно екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій «Про додаткові заходи запобігання поширенню нової коронавірусної інфекції (COVID 19)». Відповідний документ з’явився на сайті Київської міської державної адміністрації. 

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      Згідно з протоколом, Департамент культури КМДА має підготувати звернення до голів релігійних установ Києва щодо припинення проведення масових богослужінь.

      Крім того, аби попередити розповсюдження коронавірусу, на вході до церков і храмів мають встановити санітарний контроль.

      Такі заходи діятимуть з 11 по 31 березня 2020 року.

      11 березня КМДА затвердила план протиепідемічних заходів проти поширення коронавірусу.

      Що вони передбачають

      • У закладах освіти, мистецьких і спортивних школах, дитячих садочках запроваджують дистанційне навчання.
      • У кінотеатрах скасовуть сеанси.
      • Закривають розважальні центри та розважальні зони у торгових центрах.
      • У торговельних центрах посилять контроль, тут чергуватимуть санітарні лікарі.

      Зверніть увагу! Коронавірус й церква: відповідь священника ПЦУ про карантин в Україні

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Коронавірус Covid-19 Новини України Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні КМДА
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