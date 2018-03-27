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Польша отгородится от Украины забором: известны детали

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Польша осенью начнет строить забор на границе с Украиной
Польша осенью начнет строить забор на границе с Украиной / Фото из открытых источников

Польша осенью 2018 года начнет строить забор на границе с Украиной и Беларусью, чтобы предотвратить миграцию диких кабанов и распространение африканской чумы свиней (АЧС).

Об этом заявил министр земледелия Польши Кшиштоф Юргель на пресс-конференции по итогам встречи с еврокомиссаром по вопросам здоровья и безопасности пищевых продуктов Витянисом Андрюкайтисом, которая была посвящена вопросам борьбы с вирусом африканской чумы свиней в ЕС, передает "Польское радио".

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"Мы считаем, что строительство забора против кабанов вдоль восточной границы Польши должно начаться в сентябре", – заявил Юргель.

По словам польского министра, стоимость строительства забора оценивается примерно в 71 миллион евро. Забор будет представлять собой сетку высотой до 2 метров, которая будет закреплена на глубине примерно полметра.

Забор построят вдоль восточной границы Польши с Украиной и Беларусью (примерно 1 000 км), где есть наибольший риск миграции кабанов. Строительство могут завершить в течение 3-4 лет.

Напомним, в сентябре 2017 года министр сельского хозяйства Кшиштоф Юргель заявил, что Польша планирует построить забор вдоль линии границы с Украиной и Беларусью. Такой забор необходим для защиты домашних животных от африканской чумы.

Теги: Новости Польши Новости Украины мир животных Деньги Свиная чума
Источник: 24 Канал
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