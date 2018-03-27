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Польща відгородиться від України парканом: відомі деталі

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Польща восени почне будувати паркан на кордоні з Україною
Польща восени почне будувати паркан на кордоні з Україною / Фото з відкритих джерел

Польща восени 2018 року розпочне будувати паркан на кордоні з Україною і Білоруссю, щоб запобігти міграції диких кабанів і розповсюдженню африканської чуми свиней (АЧС).

Про це заявив міністр землеробства Польщі Кшиштоф Юрґєль на прес-конференції за підсумками зустрічі з єврокомісаром з питань здоров'я та безпеки харчових продуктів Вітянісом Андрюкайтісом, яка була присвячена питанням боротьби з вірусом африканської чуми свиней в ЄС, передає "Польське радіо".

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"Ми вважаємо, що будівництво паркану проти кабанів уздовж східного кордону Польщі має розпочатися у вересні", – заявив Юрґєль.

За словами польського міністра, вартість будівництва огорожі оцінюється в приблизно 71 мільйон євро. Паркан буде представляти собою сітку заввишки до 2 метрів, яка буде закріплена на глибині приблизно півметра.

Огорожу побудують вздовж східного кордону Польщі з Україною та Білоруссю (приблизно 1 000 км), де є найбільший ризик міграції кабанів. Будівництво можуть завершити протягом 3-4 років.

Нагадаємо, у вересні 2017 року міністр сільського господарства Кшиштоф Юрґєль заявив, що Польща планує побудувати паркан вздовж лінії кордону з Україною та Білоруссю. Такий паркан є необхідним для захисту свійських тварин від африканської чуми.

Теги: Новини України Новини Польщі Свиняча чума світ тварин Гроші
Джерело: 24 Канал
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