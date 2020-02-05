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      Польша полностью прекращает импорт угля из России

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      Польша не будет ввозить уголь из России / epravda.com

      Польские государственные компании больше не будут ввозить уголь из-за рубежа. Сейчас страна полностью обеспечена собственным углем. Кроме того, с требованием прекратить импорт угля из России бастуют горняки.

      О решении польских властей не покупать уголь за рубежом заявил вице-премьер Яцек Сасин, пишет RMF24.

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      Я провел переговоры с главами государственных компаний. Они больше не будут ввозить уголь из-за рубежа,
      – отметил Сасин.

      По его словам, 5 февраля в Катовице собирается штаб протестов и забастовок. Он примет решение о дальнейшей деятельности в польской горной группе. На шахтах группы с 31 января продолжается забастовка. Горняки требуют прекратить импорт угля из России. Из-за этого они начали перекрывать железнодорожные пути.

      По информации польских энергетических союзов, сейчас на шахтных отвалах есть огромные количества угля. Однако неизвестно, на сколько времени хватит этих запасов. То есть отказ от импорта угля из России, Колумбии, Мозамбика и США может оказаться проблемной в будущем.

      Что известно о польских компаниях, ввозящих импортный уголь

      • Ежегодно польские компании импортируют примерно 20 миллионов тонн угля из-за рубежа.
      • Самые активные импортеры – Польская энергетическая группа и "Углекокс".
      • Польская энергетическая группа имеет контракты на несколько месяцев. Поэтому понадобится еще определенное количество времени, чтобы выполнить обещание вице-премьера.

       

       

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Новости России Угольная промышленность Новости Польши Імпорт
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