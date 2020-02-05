Польща повністю припиняє імпорт вугілля з Росії

Польські державні компанії більше не ввозитимуть вугілля з-за кордону. Наразі країна повністю забезпечена власним вугіллям. Крім того, з вимогою припинити імпорт вугілля з Росії страйкують гірники.

Про рішення польської влади не купувати вугілля за кордоном заявив віцепрем'єр Яцек Сасін, пише RMF24.

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Я провів переговори з головами державних компаній. Вони більше не ввозитимуть вугілля з-за кордону,

– зазначив Сасін.

За його словами, 5 лютого в Катовіце збирається штаб протестів і страйків. Він ухвалить рішення щодо подальшої діяльності у Польській гірничій групі. На шахтах групи з 31 січня триває страйк. Гірники вимагають припинити імпорт вугілля з Росії. Через це вони почали перекривати залізничні колії.

За інформацією польських енергетичних спілок, наразі на шахтних відвалах є величезні кількості вугілля. Однак невідомо, на скільки часу вистарчить цих запасів. Тобто відмова від імпорту вугілля з Росії, Колумбії, Мозамбіку та США може виявитися проблемною у майбутньому.

Що відомо про польські компанії, що ввозять імпортне вугілля