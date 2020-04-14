Польша постепенно начнет выходить из карантина 19 апреля

В Польше с 19 апреля начнут снимать карантинные ограничения, введенные из-за эпидемии коронавируса. Там планируют постепенно "размораживать" экономику. В частности, хотят ослабить ограничения относительно посещения магазинов и прогулок в парках и лесах.

Про план поступового повернення до звичного режиму життя у Польщі розповів міністр охорони здоров’я Лукаш Шумовський. Про це повідомляє RMF24.

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З 19 квітня ми почнемо поступово "розморожувати" економіку. На мою думку, це гарна новина, враховуючи ціну ізоляції,

– зазначив Шумовський.

Він наголосив, що обмежувальні заходи виявилися ефективними. Якби їх не впровадили, кількість хворих на коронавірус сягала би десятків тисяч.

Речник польського уряду Пьотр Мюллер розповів Polskie Radio, що рішення щодо послаблення карантину прийматимуться 15 – 16 квітня. Для цього проаналізують кількість випадків зараження коронавірусом під час Великодніх свят (Польща святкувала Великдень 12 квітня – 24 канал).

Мюллер зазначив, що уряд розглядає можливість послаблення обмежень, які стосуються відвідування магазинів. За його словами, обмеження збережуть, але вони матимуть дещо інший вигляд. Крім того, влада розглядає можливість відновлення дозволів на прогулянки лісами та парками.

Коронавірус у Польщі: основне

Станом на 14 квітня у Польщі зафіксували 7 тисяч 49 випадків зараження коронавірусом. Від недуги померла 251 людина, одужати вдалося 618.

зараження коронавірусом. Від недуги померла 251 людина, одужати вдалося 618. Уряд Польщі 9 квітня оголосив про продовження карантину по всій країні. Відповідно до цього рішення, обмеження щодо роботи церков, торговельних центрів, кінотеатрів, театрів та закладів обслуговування будуть тривати до 19 квітня.



Коронавірус: як вберегтися від зараження / Інфографіка 24 каналу