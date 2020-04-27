Польша пришлет чартер за заробитчанами из Украины, – СМИ
В Польше остро не хватает сезонных рабочих для сбора урожая. Поэтому местные бизнесмены намерены организовать чартерные рейсы, чтобы привезти в страну заробитчан из Украины.
В эфире польского телеканала TVP президент службы персонала промышленников Кшиштоф Инглот заявил, что польские бизнесмены готовят чартерный рейс, который привезет украинских работников.
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В Польше из-за карантина и оттока заробитчан остро не хватает работников в сельском хозяйстве. Фермеры не смогут собрать урожай без сезонных рабочих, которые обычно приезжали из Украины.
Мы хотим перевезти первых 200 человек из Украины на фабрики во Вроцлав,
– сказал Инглот.
Немецкие фермеры, мол, уже привезли сезонных рабочих из Румынии. Польские же фермеры жалуются, что вскоре нужно будет собирать спаржу, скоро созреет и клубника, а рабочих рук как не было, так и нет.
Польские специалисты по рынку труда в местных СМИ все чаще заявляют, что ничто не препятствует организовывать чартерные рейсы для работников сельскохозяйственной отрасли.
"Чартеры для рабочих недешевы, но альтернатива потерять урожай – гораздо хуже. А желающих поехать на работу украинцев будет много", – считают поляки.
Заметим, в рамках программы по спасению польской экономики "Антикризисный щит" 17 апреля вступил в силу закон, который позволяет иностранцам легально находиться 30 дней в Польше после окончания эпидемии без необходимости подавать заявления на временный вид на жительство.
Коронавирус в Польше состоянию на 27 апреля выявлено в 11,6 тысячи человек, смертельных случаев – 535.
Что известно о возвращении заробитчан на работу за границу
- 23 апреля стало известно, что до 200 украинцев полетели чартером в Финляндию – собирать клубнику. Чартер организовали финские фермеры, согласовав его с МИД.
- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что власти иностранных государств действительно обращаются в ведомство по организации чартеров для сезонных рабочих. И в МИД рассматривают эти обращения.
- Однако премьер Денис Шмыгаль говорит, что украинское правительство не планирует способствовать заробитчанам возвращаться на работу за границу: мол, Украине тоже нужны обученные и квалифицированные кадры.