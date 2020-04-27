Польша пришлет чартер за заробитчанами из Украины, – СМИ

В Польше остро не хватает сезонных рабочих для сбора урожая. Поэтому местные бизнесмены намерены организовать чартерные рейсы, чтобы привезти в страну заробитчан из Украины.

В эфире польского телеканала TVP президент службы персонала промышленников Кшиштоф Инглот заявил, что польские бизнесмены готовят чартерный рейс, который привезет украинских работников.

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В Польше из-за карантина и оттока заробитчан остро не хватает работников в сельском хозяйстве. Фермеры не смогут собрать урожай без сезонных рабочих, которые обычно приезжали из Украины.

Мы хотим перевезти первых 200 человек из Украины на фабрики во Вроцлав,

– сказал Инглот.

Немецкие фермеры, мол, уже привезли сезонных рабочих из Румынии. Польские же фермеры жалуются, что вскоре нужно будет собирать спаржу, скоро созреет и клубника, а рабочих рук как не было, так и нет.

Польские специалисты по рынку труда в местных СМИ все чаще заявляют, что ничто не препятствует организовывать чартерные рейсы для работников сельскохозяйственной отрасли.

" Чартеры для рабочих недешевы, но альтернатива потерять урожай – гораздо хуже. А желающих поехать на работу украинцев будет много ", – считают поляки.

Заметим, в рамках программы по спасению польской экономики "Антикризисный щит" 17 апреля вступил в силу закон, который позволяет иностранцам легально находиться 30 дней в Польше после окончания эпидемии без необходимости подавать заявления на временный вид на жительство.

Коронавирус в Польше состоянию на 27 апреля выявлено в 11,6 тысячи человек, смертельных случаев – 535.

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