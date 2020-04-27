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      Польша пришлет чартер за заробитчанами из Украины, – СМИ

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      Заробитчане из Украины могут попасть в Польшу, несмотря на карантин
      Заробитчане из Украины могут попасть в Польшу, несмотря на карантин / hromadske.ua

      В Польше остро не хватает сезонных рабочих для сбора урожая. Поэтому местные бизнесмены намерены организовать чартерные рейсы, чтобы привезти в страну заробитчан из Украины.

      В эфире польского телеканала TVP президент службы персонала промышленников Кшиштоф Инглот заявил, что польские бизнесмены готовят чартерный рейс, который привезет украинских работников.

      Обратите внимание Заробитчане перевели в Украину рекордную сумму

      В Польше из-за карантина и оттока заробитчан остро не хватает работников в сельском хозяйстве. Фермеры не смогут собрать урожай без сезонных рабочих, которые обычно приезжали из Украины. 

      Мы хотим перевезти первых 200 человек из Украины на фабрики во Вроцлав,
      – сказал Инглот.

      Немецкие фермеры, мол, уже привезли сезонных рабочих из Румынии. Польские же фермеры жалуются, что вскоре нужно будет собирать спаржу, скоро созреет и клубника, а рабочих рук как не было, так и нет.

      Польские специалисты по рынку труда в местных СМИ все чаще заявляют, что ничто не препятствует организовывать чартерные рейсы для работников сельскохозяйственной отрасли.

      "Чартеры для рабочих недешевы, но альтернатива потерять урожай – гораздо хуже. А желающих поехать на работу украинцев будет много", – считают поляки.

      Заметим, в рамках программы по спасению польской экономики "Антикризисный щит" 17 апреля вступил в силу закон, который позволяет иностранцам легально находиться 30 дней в Польше после окончания эпидемии без необходимости подавать заявления на временный вид на жительство.

      Коронавирус в Польше состоянию на 27 апреля выявлено в 11,6 тысячи человек, смертельных случаев – 535.

      Что известно о возвращении заробитчан на работу за границу

      • 23 апреля стало известно, что до 200 украинцев полетели чартером в Финляндию – собирать клубнику. Чартер организовали финские фермеры, согласовав его с МИД. 
      • Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что власти иностранных государств действительно обращаются в ведомство по организации чартеров для сезонных рабочих. И в МИД рассматривают эти обращения.
      • Однако премьер Денис Шмыгаль говорит, что украинское правительство не планирует способствовать заробитчанам возвращаться на работу за границу: мол, Украине тоже нужны обученные и квалифицированные кадры. 
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Европа Работа Новости Польши авиация Заробитчане Новости Украины
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