Польща пришле чартер за заробітчанами з України, – ЗМІ
У Польщі гостро не вистачає сезонних робітників для збору врожаю. Тож місцеві бізнесмени мають намір організувати чартерні рейси, аби привезти до країни заробітчан з України.
В ефірі польського телеканалу TVP президент служби персоналу промисловців Кшиштоф Інглот заявив, що польські бізнесмени готують чартерний рейс, який привезе українських заробітчан.
Зверніть увагу Заробітчани переказали в Україну рекордну суму
У Польщі через карантинні обмеження та відтік заробітчан гостро не вистачає працівників для роботи в сільському господарстві. Фермери не зможуть зібрати урожай без сезонних робітників, які зазвичай приїздили з України.
Ми хочемо перевезти перших 200 людей з України на фабрики у Вроцлав,
– сказав Інглот.
Німецькі фермери, мовляв, вже привезли сезонних робітників з Румунії. Польські ж фермери бідкаються, що незабаром потрібно буде збирати спаржу, скоро дозріє й полуниця, а робочих рук як не було, так і нема.
Польські фахівці з ринку праці у місцевих ЗМІ все частіше заявляють, що ніщо не перешкоджає організовувати чартерні рейси для працівників сільськогосподарської галузі.
"Чартери для робітників недешеві, але альтернатива втратити урожай – набагато гірша. А охочих українців поїхати на роботу буде багато", – вважають поляки.
Зауважимо, в рамках програми з порятунку польської економіки "Антикризовий щит" 17 квітня набув чинності закон, який дозволяє іноземцям легально перебувати 30 днів в Польщі після закінчення епідемії без необхідності подавати заяви на тимчасову посвідку на проживання.
Коронавірус у Польщі станом на 27 квітня виявлено у 11,6 тисячі людей, смертельних випадків – 535.
Що відомо про повернення заробітчан на роботу за кордон
- 23 квітня, до слова, стало відомо, що до 200 українців полетіли чартером у Фінляндію – збирати полуницю. Чартер організували фінські фермери, узгодивши його з МЗС.
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що влада іноземних держав дійсно звертається до відомства щодо організації чартерів для сезонних робітників. І в МЗС розглядають ці звернення.
- Однак прем'єр Денис Шмигаль каже, що український уряд не планує сприяти заробітчанам повертатися на роботу за кордон: мовляв, Україні самій потрібні навчені та кваліфіковані кадри.