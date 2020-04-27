05:41
27 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
      more
      ЧОРНОБИЛЬ КОРОНАВІРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КІМ ЧЕН ИН
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      ЧОРНОБИЛЬ КОРОНАВІРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КІМ ЧЕН ИН

      Польща пришле чартер за заробітчанами з України, – ЗМІ

      -
      Заробітчани з України можуть потрапити до Польщі, попри карантин
      Заробітчани з України можуть потрапити до Польщі, попри карантин / hromadske.ua

      У Польщі гостро не вистачає сезонних робітників для збору врожаю. Тож місцеві бізнесмени мають намір організувати чартерні рейси, аби привезти до країни заробітчан з України.

      В ефірі польського телеканалу TVP президент служби персоналу промисловців Кшиштоф Інглот заявив, що польські бізнесмени готують чартерний рейс, який привезе українських заробітчан.

      Зверніть увагу Заробітчани переказали в Україну рекордну суму

      У Польщі через карантинні обмеження та відтік заробітчан гостро не вистачає працівників для роботи в сільському господарстві. Фермери не зможуть зібрати урожай без сезонних робітників, які зазвичай приїздили з України. 

      Ми хочемо перевезти перших 200 людей з України на фабрики у Вроцлав,
      – сказав Інглот.

      Німецькі фермери, мовляв, вже привезли сезонних робітників з Румунії. Польські ж фермери бідкаються, що незабаром потрібно буде збирати спаржу, скоро дозріє й полуниця, а робочих рук як не було, так і нема.

      Польські фахівці з ринку праці у місцевих ЗМІ все частіше заявляють, що ніщо не перешкоджає організовувати чартерні рейси для працівників сільськогосподарської галузі.

      "Чартери для робітників недешеві, але альтернатива втратити урожай – набагато гірша. А охочих українців поїхати на роботу буде багато", – вважають поляки.

      Зауважимо, в рамках програми з порятунку польської економіки "Антикризовий щит" 17 квітня набув чинності закон, який дозволяє іноземцям легально перебувати 30 днів в Польщі після закінчення епідемії без необхідності подавати заяви на тимчасову посвідку на проживання.

      Коронавірус у Польщі станом на 27 квітня виявлено у 11,6 тисячі людей, смертельних випадків – 535.

      Що відомо про повернення заробітчан на роботу за кордон

      • 23 квітня, до слова, стало відомо, що до 200 українців полетіли чартером у Фінляндію – збирати полуницю. Чартер організували фінські фермери, узгодивши його з МЗС. 
      • Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що влада іноземних держав дійсно звертається до відомства щодо організації чартерів для сезонних робітників. І в МЗС розглядають ці звернення.
      • Однак прем'єр Денис Шмигаль каже, що український уряд не планує сприяти заробітчанам повертатися на роботу за кордон: мовляв, Україні самій потрібні навчені та кваліфіковані кадри. 
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Європа Робота Новини Польщі авіація Заробітчани Новини України
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      Найбільший страх Путіна, Коломойський не здається та коронавірусний Великдень: блоги тижня
      26 квітня , 22:00 Найбільший страх Путіна, Коломойський не здається та коронавірусний Великдень: блоги тижня
      Блоги тижня
      Головні новини 26 квітня: вшанування роковин Чорнобиля, причини вибуху у Балаклії
      26 квітня , 20:30 Головні новини 26 квітня: вшанування роковин Чорнобиля, причини вибуху у Балаклії
      Ірина Пундор