Польша заказала в США новейшие ракетные комплексы

Польша передала США заказ на покупку одного ракетного дивизиона реактивных систем залпового огня (РСЗО) M142 HIMARS.

Об этом сообщает министерство национальной обороны Польши.

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Отмечается, что заказ происходит в рамках реализации национальной программы Homar. В ее рамках в Польшу будут доставлены РСЗО, способные к поражению целей на расстоянии до 300 км, а также предоставлены пакеты логистической и учебной поддержки.

В состав дивизиона входят 18 пусковых установок и также автомобили обеспечения.

Следующим шагом к получению установок будет проведение переговоров о подписании соответствующего соглашения.

Напомним, CNN получили спутниковые фотографии, которые свидетельствуют, что Россия существенно обновляет свои военные объекты в Калининградской области, усиливая стратегический форпост у границ НАТО в том числе ракетами, способными нести ядерные боеголовки.