В Польше прекращают обменивать гривны на злотые
Однако сейчас стало известно, что украинцы с 10 сентября больше не будут иметь такой возможности. Об этом сообщил Национальный банк Польши.
Заметьте В Польше назвали количество украинцев, которые работают и платят налоги в польскую казну
Так, польский регулятор предупредил, что 9 сентября истекает период, когда украинцы могут воспользоваться программой обмена гривен на злотые.
Народный банк Польши по согласованию с Нацбанком Украины информирует, что программа обмена украинской гривны на польские злотые для нужд прибывающих в Польшу украинских граждан подходит к концу,
– указано в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что текущая неделя – последняя, когда украинцы могут провести операции обмена в отделениях PKO Bank Polski.
В НБП отметили, что программа достигла своей цели, обеспечив беженцам из Украины доступ к их средствам. На сегодня примерно 100 отделений PKO Bank Polski совершили более 97 тысяч обменных операций на общую сумму 690 миллионов гривен.
Может заинтересовать – действительно ли на границе с Польшей сейчас катастрофическая ситуация: смотрите видео