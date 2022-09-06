В Польше прекращают обменивать гривны на злотые

Однако сейчас стало известно, что украинцы с 10 сентября больше не будут иметь такой возможности. Об этом сообщил Национальный банк Польши.

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Так, польский регулятор предупредил, что 9 сентября истекает период, когда украинцы могут воспользоваться программой обмена гривен на злотые.

Народный банк Польши по согласованию с Нацбанком Украины информирует, что программа обмена украинской гривны на польские злотые для нужд прибывающих в Польшу украинских граждан подходит к концу,

– указано в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что текущая неделя – последняя, когда украинцы могут провести операции обмена в отделениях PKO Bank Polski.

В НБП отметили, что программа достигла своей цели, обеспечив беженцам из Украины доступ к их средствам. На сегодня примерно 100 отделений PKO Bank Polski совершили более 97 тысяч обменных операций на общую сумму 690 миллионов гривен.

Напомним: в начале сентября польские пограничники сообщили, что после 24 февраля украинско-польскую границу пересекли на въезд в Польшу 6 миллионов украинцев.

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