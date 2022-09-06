У Польщі припиняють обмінювати гривні на злоті

Утім, зараз стало відомо, що українці з 10 вересня більше не матимуть такої можливості. Про це повідомив Національний банк Польщі.

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Так, польський регулятор попередив, що 9 вересня закінчується період, коли українці можуть скористатися програмою обміну гривень на злоті.

Народний банк Польщі за погодженням з Нацбанком України інформує про те, що програма обміну української гривні на польські злоті для потреб українських громадян, які прибувають до Польщі, добігає кінця,

– йдеться у повідомленні.

У відомстві підкреслили, що цей тиждень – останній, коли українці можуть провести операції обміну у відділеннях PKO Bank Polski.

В НБП зазначили, що програма досягла своєї мети, забезпечивши біженцям з України доступ до їхніх коштів. Станом на сьогодні приблизно 100 відділень PKO Bank Polski здійснили понад 97 тисяч обмінних операцій на загальну суму 690 мільйонів гривень.

Зауважимо: на початку вересня польські прикордонники повідомили, що після 24 лютого українсько-польський кордон перетнули на в'їзд до Польщі 6 мільйонів українців.

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