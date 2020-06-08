Коронавирус добрался до шахт: в Польше закрыли часть рудников
В Польше с 9 июня на три недели прекратят добычу угля на 12 шахтах. Среди шахтеров зафиксировали вспышку коронавируса.
Шахтерам на карантине выплатят всю зарплату
COVID-19 диагностировали у работников рудников в Силезском воеводстве. Об этом сообщил вице-премьер-министр страны Яцек Сасин, информирует TVN24.
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Шахтерам, которые попали на карантин, обещают выплатить всю заработную плату.
COVID-19 обнаружили у 5 тысяч шахтеров за время пандемии
Сейчас Министерство здравоохранения Польши сообщило о 219 новых случаях COVID-19 в сутки, из них 151 – в Силезии. Всего с начала эпидемии на коронавирус заболели почти 5 тысяч шахтеров.
Работников угольной промышленности регулярно тестируют. В Минздраве Польше говорят, что для шахтеров выделили более 50 тысяч тестов. У большинства больных коронавирус проходит в легкой форме.
Сколько в Польше больных коронавирусом?По состоянию на 8 июня общее количество инфицированных коронавирусом возросло до 26 780 случаев, 1 161 из них – летальный.
Ослабление карантина в Польше
- Из-за пандемии коронавируса с 15 марта Польша прекратила пограничное движение на некоторых пунктах пропуска с соседними странами, в частности с Украиной.
- Страна объявила 20 марта режим эпидемии.
- С 19 апреля в Польше начали снимать карантинные ограничения. Открыли парки, леса и скверы. Также позволили пребывание большего количества людей в магазинах и храмах.
- С 4 мая начали работать торгово-развлекательные центры и гостиницы. Также могли открыться для посетителей книжные магазины, музеи, выставки и библиотеки. Однако решения относительно них принимали местные органы санитарного контроля.
- С 30 мая гражданам разрешили находиться на улице без масок.
- С 6 июня в Польше разрешено проводить массовые собрания с участием до 150 человек, открыть в ограниченном режиме функционирования учреждений культуры (филармонии, театры, кинотеатры) и спортивных учреждений (бассейны, фитнес-клубы).