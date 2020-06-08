В Польше с 9 июня на три недели прекратят добычу угля на 12 шахтах. Среди шахтеров зафиксировали вспышку коронавируса.

Шахтерам на карантине выплатят всю зарплату

COVID-19 диагностировали у работников рудников в Силезском воеводстве. Об этом сообщил вице-премьер-министр страны Яцек Сасин, информирует TVN24.

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Шахтерам, которые попали на карантин, обещают выплатить всю заработную плату.

COVID-19 обнаружили у 5 тысяч шахтеров за время пандемии

Сейчас Министерство здравоохранения Польши сообщило о 219 новых случаях COVID-19 в сутки, из них 151 – в Силезии. Всего с начала эпидемии на коронавирус заболели почти 5 тысяч шахтеров.

Работников угольной промышленности регулярно тестируют. В Минздраве Польше говорят, что для шахтеров выделили более 50 тысяч тестов. У большинства больных коронавирус проходит в легкой форме.

Сколько в Польше больных коронавирусом?По состоянию на 8 июня общее количество инфицированных коронавирусом возросло до 26 780 случаев, 1 161 из них – летальный.

Ослабление карантина в Польше