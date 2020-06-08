У Польщі з 9 червня на три тижні припинять видобуток вугілля на 12 шахтах. Серед шахтарів зафіксували спалах коронавірусу.

Шахтарям на карантині виплатять усю зарплату

COVID-19 діагностували у працівників копалень у Сілезькому воєводстві. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр країни Яцек Сасін, інформує TVN24.

Читайте також Коронавірус у Польщі: кількість смертей різко злетіла вгору

Шахтарям, які потрапили на карантин, обіцяють виплатити усю заробітну плату.

COVID-19 виявили у 5 тисяч шахтарів за час пандемії

Наразі Міністерство охорони здоров'я Польщі повідомило про 219 нових випадків COVID-19 за добу, з них 151 – у Сілезії. Загалом з початку епідемії на коронавірус занедужали майже 5 тисяч шахтарів.



Працівників вугільної промисловості регулярно тестують. У МОЗ Польщі кажуть, що для шахтарів виділили понад 50 тисяч тестів. У більшості з хворих коронавірус проходить у легкій формі.

Скільки у Польщі хворих на коронавірус?Станом на 8 червня загальна кількість інфікованих коронавірусом зросла до 26 тисяч 780 випадків, 1 161 із них – летальний.

Послаблення карантину у Польщі