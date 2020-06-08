Коронавірус дістався до шахт: у Польщі закрили частину копалень
У Польщі з 9 червня на три тижні припинять видобуток вугілля на 12 шахтах. Серед шахтарів зафіксували спалах коронавірусу.
Шахтарям на карантині виплатять усю зарплату
COVID-19 діагностували у працівників копалень у Сілезькому воєводстві. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр країни Яцек Сасін, інформує TVN24.
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Шахтарям, які потрапили на карантин, обіцяють виплатити усю заробітну плату.
COVID-19 виявили у 5 тисяч шахтарів за час пандемії
Наразі Міністерство охорони здоров'я Польщі повідомило про 219 нових випадків COVID-19 за добу, з них 151 – у Сілезії. Загалом з початку епідемії на коронавірус занедужали майже 5 тисяч шахтарів.
Працівників вугільної промисловості регулярно тестують. У МОЗ Польщі кажуть, що для шахтарів виділили понад 50 тисяч тестів. У більшості з хворих коронавірус проходить у легкій формі.
Скільки у Польщі хворих на коронавірус?Станом на 8 червня загальна кількість інфікованих коронавірусом зросла до 26 тисяч 780 випадків, 1 161 із них – летальний.
Послаблення карантину у Польщі
- Через пандемію коронавірусу від 15 березня Польща припинила прикордонний рух на деяких пунктах пропуску з сусідніми країнами, зокрема з Україною.
- Країна оголосила 20 березня режим епідемії.
- З 19 квітня у Польщі почали знімати карантинні обмеження. Відкрили парки, ліси та сквери. Також дозволили перебування більшої кількості людей у магазинах та храмах.
- Від 4 травня почали працювати торгово-розважальні центри та готелі. Також могли відчинитись для відвідувачів книгарні, музеї, виставки та бібліотеки. Проте рішення щодо них ухвалювали місцеві органи санітарного контролю.
- З 30 травня громадянам дозволили перебувати на вулиці без масок.
- З 6 червня у Польщі дозволено проводити масові зібрання за участю до 150 осіб, відкрито в обмеженому режимі функціонування закладів культури (філармонії, театри, кінотеатри) та спортивних закладів (басейни, фітнес-клуби).