В Польше 18 января с 4-го этажа многоэтажного дома выпала 5-летняя девочка из Украины. Ребенок выжил, но сейчас находится в крайне тяжелом состоянии.

Детали инцидента

Трагедия произошла утром в городе Верушув Лодзинского воеводства. Об этом сообщает O2.pl.

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По данным правоохранителей, 42-летняя мать и 45-летний отец ребенка – граждане Украины. Они были трезвыми, однако в момент падения их не было дома.

Сейчас прокуратура выясняет обстоятельства дела, в частности ведет следствие по становлению возможной опасности жизни и здоровью ребенка по вине родителей.

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