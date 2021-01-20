В Польше 5-летняя девочка из Украины выпала с балкона многоэтажки: детали
В Польше 18 января с 4-го этажа многоэтажного дома выпала 5-летняя девочка из Украины. Ребенок выжил, но сейчас находится в крайне тяжелом состоянии.
Детали инцидента
Трагедия произошла утром в городе Верушув Лодзинского воеводства. Об этом сообщает O2.pl.
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По данным правоохранителей, 42-летняя мать и 45-летний отец ребенка – граждане Украины. Они были трезвыми, однако в момент падения их не было дома.
Сейчас прокуратура выясняет обстоятельства дела, в частности ведет следствие по становлению возможной опасности жизни и здоровью ребенка по вине родителей.
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