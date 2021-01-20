У Польщі 18 січня із 4-го поверху багатоповерхового будинку випала 5-річна дівчинка з України. Дитина вижила, але наразі перебуває у вкрай важкому стані.

Деталі інциденту

Трагедія трапилася зранку у місті Верушув Лодзинського воєводства. Про це повідомляє O2.pl.

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За даними правоохоронців, 42-річна мати та 45-річний батько дитини – громадяни України. Вони були тверезими, однак на момент падіння їх не було вдома.

Наразі прокуратура з'ясовує обставини справи, зокрема веде слідство щодо становлення можливої небезпеки життю і здоров'ю дитини з вини батьків.

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