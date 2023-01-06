Причина смерти отца и ребенка пока неизвестна. Правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии.
Обратите внимание Изуродованное тело украинца нашли в Польше: первые детали жестокого преступления
В Польше нашли мертвыми отца и его 3-летнюю дочь
Как стало известно, мужчина и его дочь утром 4 января уехали из дома. Их долго не было, поэтому родственники обратились в полицию.
Через несколько часов возле леса нашли тела мужчины и девочки. Они лежали вблизи автомобиля.
Как отметила спикер полиции в Люблине Йоанна Климек, к поискам были привлечены полицейские, пожарные государственной и добровольной пожарных дружин, которые имели дрон с тепловизором и квадроциклы.
Что стало причиной загадочной смерти мужчины и его дочери – неизвестно. Отмечается, что у полиции не было сообщений о насилии в семье.
Полиция устанавливает причину смерти / фото OSP Dereźnia
В Польше водитель-украинец погиб под колесами своего автобуса
25 декабря в Польше автобус насмерть переехал 55-летнего водителя. Как стало известно, водитель пассажирского автобуса пытался заменить колесо в транспортном средстве. Внезапно автобус тронулся и раздавил мужчину. Украинец от полученных травм скончался.
Отмечается, что автобус с пассажирами направлялся в Украину.