Авария произошла 5 июля на пути между Зеленой Гурой и городом Новая Суль, что в Польше. Предварительно известно, что травмы получили 5 детей.
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Автобус с детьми въехал в авто
В автобусе ехало 8 человек – 7 детей и один взрослый. Все дети в возрасте от 11 до 15 лет.
Предварительно известно, что транспорт с детьми въехал в машину, которая была последней в колонне военной техники. На момент аварии военная машина стояла на обочине.
Травмировались 5 детей
В результате столкновения пострадали 5 детей. Тяжелее всего травмирована 12-летняя девочка – она была без сознания. Ребенка вертолетом доставили в больницу. Другим 4 детям медики оказали первую помощь на месте аварии и направили их в больницу для обследования.
Пострадавшую 12-летнюю девочку вертолетом доставили в больницу / Фото RMF24
Последние аварии: что известно
- 4 июля в Киеве автомобиль врезался в машину аварийного комиссара и 2 автомобиля, которые были участниками предыдущего ДТП. В результате инцидента пострадали мать и 2 детей.
- 4 июля на Львовщине "ВАЗ-2107" влетел в отбойник. В результате аварии погиб 39-летний пассажир, сын водителя.
- 2 июля в Киеве легковой автомобиль сбил мать с детской коляской. Женщина перебегала дорогу в неположенном месте.