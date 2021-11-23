Пресс-служба польских пограничников сообщила, что это произошло в районе села Беловежа. Мигранты были агрессивно настроены.
Заметьте Пограничники Беларуси защищают мигрантов во время атак на границу с Польшей
На секции границы в районе села Беловежа 50 агрессивных иностранцев попытались прорваться через границу,
– говорится в сообщении.
Кроме того, в Польше приняли решение о выдворении более 60 мигрантов, которым удалось попасть на территорию страны.
Мигранты возвращаются домой
- Начальник Департамента по гражданству и миграции МВД полковник милиции Алексей Бегун сообщил, что мигранты возвращаются домой.
- В частности, 22 ноября из Минска вылетели 118 человек.
- Также 23 ноября планируют осуществить еще один рейс. Люди, которые изъявили желание вернуться домой, сейчас находятся на территории Национального аэропорта Минск. Они прошли уже все таможенные и пограничные процедуры.
- Ряд стран организует эвакуационные рейсы для своих граждан, которые находятся в Беларуси. В частности, речь идет об Ираке и Сирии.
Публикация Straż Graniczna:
Wczoraj tj.22.11 na gr. Flag of PolandFlag of Belarusodnotowano 174 prób jej nielegalnego przekroczenia.Wobec 66 cudzoziemców #funkcjonariuszeSG wydali postanowienia o opuszczeniu terytorium RP.
Na odcinku ochranianym przez Placówkę SG w Białowieży 50 agresywnych cudzoziemców próbowało sforsować granicę.