В Польше могут еще ужесточить ограничения и так жесткого карантина. Это произойдет, если количество новых инфицированных за сутки превысит отметку в 30 тысяч.

О таких решительных шагах сообщил главный советник премьер-министра по вопросам пандемии Анджей Горбан. Он подчеркнул, что главное – сохранить нормальное функционирование системы правительства.

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Решение о полном локдауне могут принять в ближайшие дни

Решение о локдауне могут принять уже в ближайшие дни. В правительстве уже готовы к этому. По мнению советника премьера, ситуация с COVID-19 в Польше таки улучшится, но произойдет это не раньше конца апреля – начала мая.

Обратите внимание! Ранее глава Минздрава Польши Адам Недзельский написал, что 50% случаев заражений происходят на работе, поэтому крайне важно перевести как можно больше сотрудников на дистанционный режим.

В Польше уже действует строгий карантин

Отметим, что с 20 марта по 9 апреля в Польше уже действуют усиленные карантинные ограничения.

Не работают:

торговые центры;

кинотеатры;

театры;

галереи и другие развлекательные заведения;

бассейны;

сауны.

Также часть учеников перевели на дистанционное обучение.

Какова ситуация в Польше с коронавирусом

Источник: СНБО

По состоянию на 23 марта в Польше обнаружили 2 миллиона 73 тысячи больных COVID-19. От болезни умерли более 49 тысяч человек. Выздоровели более 1 миллиона 676 тысяч человек.