Отправить Польшу в полный локдаун: в правительстве назвали условия
В Польше могут еще ужесточить ограничения и так жесткого карантина. Это произойдет, если количество новых инфицированных за сутки превысит отметку в 30 тысяч.
Источник:Polsatnews
О таких решительных шагах сообщил главный советник премьер-министра по вопросам пандемии Анджей Горбан. Он подчеркнул, что главное – сохранить нормальное функционирование системы правительства.
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Решение о полном локдауне могут принять в ближайшие дни
Решение о локдауне могут принять уже в ближайшие дни. В правительстве уже готовы к этому. По мнению советника премьера, ситуация с COVID-19 в Польше таки улучшится, но произойдет это не раньше конца апреля – начала мая.
В Польше уже действует строгий карантин
Отметим, что с 20 марта по 9 апреля в Польше уже действуют усиленные карантинные ограничения.
Не работают:
- торговые центры;
- кинотеатры;
- театры;
- галереи и другие развлекательные заведения;
- бассейны;
- сауны.
Также часть учеников перевели на дистанционное обучение.
Какова ситуация в Польше с коронавирусом
Источник: СНБО
По состоянию на 23 марта в Польше обнаружили 2 миллиона 73 тысячи больных COVID-19. От болезни умерли более 49 тысяч человек. Выздоровели более 1 миллиона 676 тысяч человек.
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