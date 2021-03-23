У Польщі можуть ще посилити обмеження і так жорсткого карантину. Це станеться, якщо кількість нових інфікованих за добу перевищить позначку у 30 тисяч.

Про такі рішучі кроки повідомив головний радник прем'єр-міністра з питань пандемії Анджей Горбан. Він наголосив, що головне – зберегти нормальне функціонування системи уряду.

До теми У Польщі знову посилюють карантин

Рішення про повний локдаун можуть ухвалити найближчими днями

Рішення про локдаун можуть ухвалити вже найближчими днями. В уряді вже готові до цього. На думку радника прем'єра, ситуація з COVID-19 у Польщі таки покращиться, проте станеться це не раніше кінця квітня – початку травня.

Зверніть увагу! Раніше голова МОЗ Польщі Адам Недзельський написав, що 50% випадків інфікувань відбуваються на роботі, отож вкрай важливо перевести якнайбільше співробітників на дистанційний режим.

У Польщі вже діє суворий карантин

Зазначимо, що з 20 березня до 9 квітня у Польщі вже діють посилені карантинні обмеження.

Не працюють:

торгові центри;

кінотеатри;

театри;

галереї й інші розважальні заклади;

басейни;

сауни.

Також частину учнів перевели на дистанційне навчання.

Яка ситуація у Польщі з коронавірусом

Джерело: РНБО

Станом на 23 березня у Польщі виявили 2 мільйони 73 тисячі хворих на COVID-19. Від недуги померли більше ніж 49 тисяч осіб. Одужали понад 1 мільйон 676 тисяч людей.