Відправити Польщу у повний локдаун: в уряді назвали умови
У Польщі можуть ще посилити обмеження і так жорсткого карантину. Це станеться, якщо кількість нових інфікованих за добу перевищить позначку у 30 тисяч.
Джерело:Polsatnews
Про такі рішучі кроки повідомив головний радник прем'єр-міністра з питань пандемії Анджей Горбан. Він наголосив, що головне – зберегти нормальне функціонування системи уряду.
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Рішення про повний локдаун можуть ухвалити найближчими днями
Рішення про локдаун можуть ухвалити вже найближчими днями. В уряді вже готові до цього. На думку радника прем'єра, ситуація з COVID-19 у Польщі таки покращиться, проте станеться це не раніше кінця квітня – початку травня.
У Польщі вже діє суворий карантин
Зазначимо, що з 20 березня до 9 квітня у Польщі вже діють посилені карантинні обмеження.
Не працюють:
- торгові центри;
- кінотеатри;
- театри;
- галереї й інші розважальні заклади;
- басейни;
- сауни.
Також частину учнів перевели на дистанційне навчання.
Яка ситуація у Польщі з коронавірусом
Джерело: РНБО
Станом на 23 березня у Польщі виявили 2 мільйони 73 тисячі хворих на COVID-19. Від недуги померли більше ніж 49 тисяч осіб. Одужали понад 1 мільйон 676 тисяч людей.
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