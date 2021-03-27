В Польше на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом могут усилить карантинные ограничения. В частности, правительство рассматривает вопрос введения комендантского часа.

Министр здравоохранения Адам Недзельский заявил, что ситуация в стране критическая. По его словам, власти рассматривают различные сценарии – от оптимистических до крайне пессимистических.

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Если через неделю – полторы не увидим изменения тенденции (в заболеваемости – 24 канал), нам точно придется рассматривать такой вариант (комендантский час – 24 канал),

– сказал глава Минздрава.

Он отметил, что среди лидером по темпам заражения COVID-19 является Силезское воеводство. Там уже начали подготовку для перевозки тяжелых больных в регионы, где больницы загружены меньше.

Кроме этого, Адам Недзельский спрогнозировал, что пик третьей волны коронавируса стоит ожидать на Пасху.

Обратите внимание! В Польше усилили карантин с 20 марта по 9 апреля. В стране основной причиной ускорения распространения COVID-19 видят "британский" штамм. Его обнаруживают у более половины случаев, то есть в 52%.

Ситуация с коронавирусом в Польше: что известно