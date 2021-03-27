"Если не увидим изменений": в Польше из-за тяжелой эпидемии могут ввести комендантский час
В Польше на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом могут усилить карантинные ограничения. В частности, правительство рассматривает вопрос введения комендантского часа.
Источник:RMF24
Министр здравоохранения Адам Недзельский заявил, что ситуация в стране критическая. По его словам, власти рассматривают различные сценарии – от оптимистических до крайне пессимистических.
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Если через неделю – полторы не увидим изменения тенденции (в заболеваемости – 24 канал), нам точно придется рассматривать такой вариант (комендантский час – 24 канал),
– сказал глава Минздрава.
Он отметил, что среди лидером по темпам заражения COVID-19 является Силезское воеводство. Там уже начали подготовку для перевозки тяжелых больных в регионы, где больницы загружены меньше.
Кроме этого, Адам Недзельский спрогнозировал, что пик третьей волны коронавируса стоит ожидать на Пасху.
Ситуация с коронавирусом в Польше: что известно
- По состоянию на 27 марта в Польше 2 миллиона 222 тысяч человек заболели коронавирусом.
- Победить болезнь удалось 1 млн 775 тысячам пациентов. Умерли от инфекции более 50 тысяч граждан.
- За прошедшие сутки, 26 марта, COVID-19 обнаружили у 31 757 человек.
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