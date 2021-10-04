Напомним, эта страна объявила независимость от Испании еще в 1581, но признали ее только после длительной войны в 1648. Очевидно, пример Нидерландов вдохновлял и деятелей Гетманщины.
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Важный документ эпохи Руины нашли в Польше
В Польше нашли уникальный документ, который свидетельствует о стремлении украинцев к независимости еще в эпоху Руины. Об этом написал в фейсбуке доктор наук Тарас Чухлиб.
- Он рассказал, что в Варшаве в Главном архиве древних актов нашли оригинал документа 1671 года.
- Из его содержания можно сделать вывод, что Украина хотела стать независимым европейским государством по примеру Нидерландов.
Документ написан на дипломатической латыни XVII века.
В апреле 1671 польский епископ Анджей Ольшовский писал канцлеру Михалу Пражмовскому, что представители гетманского правительства Петра Дорошенко "хотят сделать народ и край Русский отдельным и независимым по примеру Нидерландов",
– написал Тарас Чухлиб.
Он убежден, что такие источники не должны пылиться в архивах. О них следует писать в школьных учебниках.
Уникальный документ 1671 года / Фото Тараса Чухлиба
Отрывок, который свидетельствует о стремлении правительства Дорошенко к независимости / Фото Тараса Чухлиба
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Полный текст сообщению Тараса Чухлиба в фейсбуке:
Историческое открытие – найден оригинал документа 1671 года, который утверждает, что Украина хотела независимости как Голландия.
В апреле 1671 польский епископ Анджей Ольшовский писал канцлеру Михалу Пражмовскому, что представители гетманского правительства Петра Дорошенко "хотят сделать Народ Русский и край Русский отдельным и независимым (udzielnie et indepenter) по примеру Голландии".
Архив главный актов древних в Варшаве (Польша). Нашел и донес до фейсбучного сообщества доктор наук Тарас Чухлиб.