После аварии пилот и 2 пассажирки оказались в водах озера Талты. Пострадавших подобрали туристы, которые катались неподалеку на моторной лодке.

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Сейчас украинцев еще не допросили правоохранители. Все пострадавшие находятся в больнице. К счастью, их жизни ничего не угрожает.

По состоянию на 7 июля следователи устанавливают причины падения вертолета.

Детали инцидента

Очевидцы рассказали, что незадолго до падения у вертолета начались проблемы с двигателем.

Сначала вертолет начал опускаться, а затем упал в воду.

Обломки вертолета обнаружили на глубине 13 метров.

Кроме того, специалисты заявили, что из вертолета вытекает топливо. Это не представляет опасности, ведь оно быстро испаряется.

Что известно о пострадавших

Одна из пассажирок получила травму позвоночника. Женщину госпитализировали в больницу в городе Гижицко.

Кроме того, в результате аварии пострадала 17-летняя девушка. Ее срочно доставили на лечение в Ольштын.

Травмы также получил пилот.

Вертолет падает в воду: смотрите видео