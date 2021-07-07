Після аварії пілот та 2 пасажирки опинилися у водах озера Талти. Постраждалих підібрали туристи, які каталися неподалік на моторному човні.

Зауважте Командир літака Ан-225 Мрія пояснив, чому "здуло" паркан у Великій Британії

Наразі українців ще не допитали правоохоронці. Усі постраждалі перебувають у лікарні. На щастя, їхньому життю нічого не загрожує.

Станом на 7 липня слідчі встановлюють причини падіння гелікоптера.

Деталі інциденту

Очевидці розповіли, що незадовго до падіння у гелікоптера розпочалися проблеми з двигуном.

Спершу вертоліт почав опускатися, а згодом впав у воду.

Уламки гелікоптера виявили на глибині 13 метрів.

Окрім того, фахівці заявили, що з гелікоптера витікає паливо. Це не становить небезпеки, адже воно швидко випаровується.

Що відомо про постраждалих

Одна з пасажирок отримала травму хребта. Жінку госпіталізували до лікарні у Гіжицькому.

Окрім того, внаслідок аварії постраждала 17-річна дівчина. Її терміново доправили на лікування до Ольштина.

Травми також отримав пілот.

Гелікоптер падає у воду: дивіться відео