В Люблине открыли памятник выдающемуся украинцу отцу Емельяну Ковчу. Во время Второй мировой войны он помогал и спасал евреев, украинцев, поляков.

Фигуру установили в четверг, 25 марта, на Дороге мучеников Майданека. Именно в этот день отмечают годовщину гибели отца Ковча в концлагере.

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Памятник создали за благотворительные взносы. Над ним работали скульптор Александр Дьяченко и архитектор Марта Дяченко.

На фигуре был выгравирован фрагмент письма отца Ковча, который он написал к своей семье из Майданека: "Мы здесь все равны: поляки, евреи, украинцы, русские, латыши и эстонцы. Я единственный священник среди них. Даже не могу себе представить, как здесь будет без меня. Здесь я вижу Бога, который является одинаковым для всех нас, независимо от наших религиозных различий..."

Будучи заключенным в концлагере Майданек, отец Ковч дал миру образец человечности. Он доказал, что у человека всегда есть выбор выбор в момент испытания,

– отметил председатель Общественного комитета по чествованию памяти Емельяна Ковча Иван Васюник.



Памятник Емельяну Ковчу / Фото Укринформа

Фигуру установили на дороге мучеников Майданека / Фото Укринформа

Что известно об Омеляне Ковче