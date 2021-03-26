В Польше открыли памятник украинскому священнику Емельяну Ковчу
В Люблине открыли памятник выдающемуся украинцу отцу Емельяну Ковчу. Во время Второй мировой войны он помогал и спасал евреев, украинцев, поляков.
Фигуру установили в четверг, 25 марта, на Дороге мучеников Майданека. Именно в этот день отмечают годовщину гибели отца Ковча в концлагере.
Интересно К 100-летию Варшавской битвы в Польше открыли памятник с Петлюрой: фото
Памятник создали за благотворительные взносы. Над ним работали скульптор Александр Дьяченко и архитектор Марта Дяченко.
На фигуре был выгравирован фрагмент письма отца Ковча, который он написал к своей семье из Майданека: "Мы здесь все равны: поляки, евреи, украинцы, русские, латыши и эстонцы. Я единственный священник среди них. Даже не могу себе представить, как здесь будет без меня. Здесь я вижу Бога, который является одинаковым для всех нас, независимо от наших религиозных различий..."
Будучи заключенным в концлагере Майданек, отец Ковч дал миру образец человечности. Он доказал, что у человека всегда есть выбор выбор в момент испытания,
– отметил председатель Общественного комитета по чествованию памяти Емельяна Ковча Иван Васюник.
Памятник Емельяну Ковчу / Фото Укринформа
Фигуру установили на дороге мучеников Майданека / Фото Укринформа
Что известно об Омеляне Ковче
- Священник Украинской греко-католической церкви, капеллан в Украинской галицкой армии.
- Принимал активное участие в общественно-политической жизни украинцев, за что подвергся значительным преследованиям польскими, советскими и нацистскими властями.
- На своих приходах занимался организацией общественной и культурной жизни прихожан. К примеру, собирал паломничества и евхаристические сдвиги (соборы) даже во время советской оккупации.
- Во время Второй мировой войны он помогал и спасал евреев, украинцев, поляков. В 1943 году попал в концлагерь Майданек, где он исполнял пастырскую службу.
- В 2001 году Папа Римский провозгласил Емельяна Ковча блаженным священномучеником.
Поделиться новостью