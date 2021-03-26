У Польщі відкрили пам'ятник українському священнику Омеляну Ковчу
У Любліні відкрили пам'ятник видатному українцю отцю Омеляну Ковчу. Під час Другої світової війни він допомагав та рятував євреїв, українців, поляків.
Фігуру встановили у четвер, 25 березня, на Дорозі мучеників Майданека. Саме в цей день відзначають роковини загибелі отця Ковча у концтаборі.
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Пам'ятник створили за благодійні внески. Над ним працювали скульптор Олександр Дяченко та архітекторка Марта Дяченко.
На фігурі вигравіюваний фрагмент листа отця Ковча, який він написав до своєї сім'ї з Майданека: "Ми тут усі рівні: поляки, євреї, українці, росіяни, латвійці та естонці. Я єдиний священник серед них. Навіть не можу собі уявити, як тут буде без мене. Тут я бачу Бога, який є однаковий для всіх нас, незалежно від наших релігійних відмінностей..."
Будучи ув'язненим в концтаборі Майданек, отець Ковч дав світові взірець людяності. Він довів, що людина завжди має вибір у момент випробування,
– зазначив голова Громадського комітету із вшанування пам'яті Омеляна Ковча Іван Васюник.
Пам'ятник Омеляну Ковчу / Фото Укрінформу
Фігуру встановили на Дорозі мучеників Майданека / Фото Укрінформу
Що відомо про Омеляна Ковча
- Священник Української греко-католицької церкви, капелан в Українській галицькій армії.
- Брав активну участь у суспільно-політичному житті українців, за що зазнавав значних переслідувань польською, радянською і нацистською владами.
- На своїх парафіях займався організацією громадського та культурного життя парафіян. До прикладу, збирав прощі та євхаристійні здвиги (собори) навіть у час радянської окупації.
- Під час Другої світової війни він допомагав і рятував євреїв, українців, поляків. У 1943 році потрапив до концтабору Майданек, де він виконував душпастирську службу.
- У 2001 році Папа Римський проголосив Омеляна Ковча блаженним священномучеником.
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