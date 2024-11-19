Дуда заявив, що так Шольц намагався підірвати намагання новообраного очільника США Трампа припинити агресію Росії проти України. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Bloomberg.

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Шольц хотів добитися закінчення війни до інавгурації Трампа, – Дуда

Дуда підтримував Трампа ще за часів його першої каденції на посаді президента США.

Це була спроба добитися припинення вогню в Україні до того, як Дональд Трамп вступить на посаду,

– заявив Дуда.

Також польський глава розкритикував Шольца за те, що той запросив президента США Джо Байдена до перемовин про майбутнє України з очільниками Франції та Великої Британії у жовтні 2024 року в Берліні.

А ще Дуда сказав, що "шокований" тим, що президента Зеленського не запросили до цих переговорів.

Видання каже, що позиція Дуди – останній доказ того, як партнери України "змагаються за позиції напередодні серйозних потрясінь у геополітиці", спровокованих майбутнім поверненням Трампа до Білого дому.

"Твердження польського президента можуть відбитися в делікатній дипломатичній обстановці після переобрання Трампа, який поставив під сумнів підтримку Києва та дав зрозуміти, що завершить війну Росії в Україні до своєї інавгурації 20 січня. Союзники України зараз змінюють курс, оскільки зростають очікування, що конфлікт може бути завершений швидше", – пише Bloomberg.