Дуда заявил, что так Шольц пытался подорвать попытки новоизбранного главы США Трампа прекратить агрессию России против Украины. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Шольц хотел добиться окончания войны до инаугурации Трампа, – Дуда

Дуда поддерживал Трампа еще во времена его первой каденции на посту президента США.

Это была попытка добиться прекращения огня в Украине до того, как Дональд Трамп вступит в должность,

– заявил Дуда.

Также польский глава раскритиковал Шольца за то, что тот пригласил президента США Джо Байдена к переговорам о будущем Украины с руководителями Франции и Великобритании в октябре 2024 года в Берлине.

А еще Дуда сказал, что "шокирован" тем, что президента Зеленского не пригласили к этим переговорам.

Издание говорит, что позиция Дуды – последнее доказательство того, как партнеры Украины "борются за позиции накануне серьезных потрясений в геополитике", спровоцированных предстоящим возвращением Трампа в Белый дом.

"Утверждения польского президента могут отразиться в деликатной дипломатической обстановке после переизбрания Трампа, который поставил под сомнение поддержку Киева и дал понять, что завершит войну России в Украине до своей инаугурации 20 января. Союзники Украины сейчас меняют курс, поскольку растут ожидания, что конфликт может быть завершен быстрее", – пишет Bloomberg.