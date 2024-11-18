Политолог Тарас Загородний сказал 24 Каналу, что россияне в очередной раз показали, что с ними нельзя разговаривать так, как это сделал Шольц. Также немецкие политики считают, что Путин расценил звонок Шольца скорее как признак слабости, чем силы.

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Путину очень не понравилось то, что он услышал

"Если бы Шольц дал Украине ракеты Taurus, ими ударили по России и после этого он позвонил, это совсем по-другому выглядело бы. Россияне только так это понимают", – подчеркнул Загородний.

Потому что, когда звонишь россиянам, они, как заметил политолог, расценивают это как проявление слабости. Они думают, что выигрывают и нужно дожимать.

Функция Шольца, вероятно, была в том, что показать себя Путину "добрым полицейским" после Трампа, который выступил в роли "злого полицейского". Я склоняюсь к мнению, что разговор между Трампом и Путиным был, и главе Кремля очень не понравилось то, что он услышал,

– предположил он.

Такие выводы, по его мнению, можно сделать после заявления главы МИД Сергея Лаврова, который недавно отметил, что подходы новой администрации (Дональда Трампа – 24 Канал) ничем не отличаются от подходов предыдущей, даже хуже. Откуда он мог знать, что хуже – только из первых уст. Это значит, что разговор с Трампом у Путина был.

После этого главе Кремля позвонил Шольц, чтобы проверить, понял ли Путин, что будет дальше, если он продолжит себя так же вести. Судя по всему, отметил политолог, он не понял.

Запад, надеюсь, в очередной раз убедился, что с Путиным нельзя так разговаривать – только с позиции силы,

– подчеркнул Тарас Загородний.

Отметим, что эксперт-международник Станислав Желиховский считает, что позвонив Путину, Шольц мог выполнять роль "рупора". А именно должен был сообщить, что может произойти, если Путин не захочет пойти на компромиссы.