Політолог Тарас Загородній сказав 24 Каналу, що росіяни вчергове показали, що з ними не можна розмовляти так, як це зробив Шольц. Також німецькі політики вважають, що Путін розцінив дзвінок Шольца швидше як ознаку слабкості, ніж сили.

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Путіну дуже не сподобалось те, що він почув

"Якби Шольц дав Україні ракети Taurus, ними вдарили по Росії і після цього він подзвонив, це зовсім по-іншому виглядало. Росіяни тільки так це розуміють", – підкреслив Загородній.

Тому що, коли телефонуєш росіянам, вони, як зауважив політолог, розцінюють це як прояв слабкості. Вони думають, що виграють і потрібно дотискати.

Функція Шольца, ймовірно, була у том, що показати себе Путіну "добрим поліцейським" після Трампа, який виступив у ролі "злого поліцейського". Я схиляюся до думки, що розмова між Трампом і Путіним була, і очільнику Кремля дуже не сподобалось те, що він почув,

– припустив він.

Такі висновки, на його думку, можна зробити після заяви глави МЗС Сєргєя Лаврова, який нещодавно заявив, що підходи нової адміністрації (Дональда Трампа – 24 Канал) нічим не відрізняються від підходів попередньої, навіть гірші. Звідки він міг знати, що гірші – тільки з перших вуст. Це означає, що розмова з Трампом у Путіна була.

Після цього очільнику Кремля подзвонив Шольц, щоб перевірити, чи зрозумів Путін, що буде далі, якщо він продовжить себе так само поводити. Судячи зі всього, відзначив політолог, він не зрозумів.

Захід, сподіваюся, вчергове переконався, що з Путіним не можна так розмовляти – тільки з позиції сили,

– наголосив Тарас Загородній.

Зазначимо, що експерт-міжнародник Станіслав Желіховський наголосив, що подзвонивши Путіну, Шольц міг виконувати роль "рупора". А саме мав повідомити, що може відбутися, якщо Путін не захоче піти на компроміси.