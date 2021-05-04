В Польше после локдауна возобновили работу торговые центры: какие условия
В Польше с 4 мая открыли двери для посетителей торговые центры. Работу разрешили всем без исключения магазинам – однако в условиях соблюдения мер безопасности.
Источник:TVN24
И работникам, и покупателям придется носить маски и одноразовые перчатки. Также всех обязали пользоваться антисептиком.
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Поверхности должны часто дезинфицировать и напоминать покупателям об ограничениях по дистанции.
Есть ограничения по количеству посетителей
Есть достаточно жесткие ограничения и по количеству посетителей: не больше одного человека на 15 квадратных метров площади. Однако посидеть в ТРЦ за столиком в заведениях питания не получится. Они до сих пор будут готовить блюда и напитки только с собой.
Заработали галереи и музеи
Также с 4 мая заработали галереи и музеи. А уже с 15 мая смогут принимать гостей рестораны и бары – однако только на открытых площадках. А еще через две недели – уже в помещениях при условии заполненности не более 50% мест. Тогда же можно будет наведаться в кино и театры.
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В школу вернулись начальные классы
Отметим, что Польша постепенно выходит из строгих карантинных ограничений. За парты вернулись ученики начальной школы, заработали детсады. Также принимают посетителей парикмахерские и салоны красоты.
Какая ситуация с коронавирусом в Польше?По состоянию на 4 мая в стране выявили свыше 2 миллионов 805 тысяч больных коронавирусом, из них умерли более 68 тысяч. Выздоровели 2,5 миллиона человек.
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