У Польщі з 4 травня відкрили двері для відвідувачів торгові центри. Роботу дозволили усіх без виключення магазинів – проте за умов дотримання заходів безпеки.

І працівникам, і покупцям доведеться носити маски та одноразові рукавички. Також усіх зобов'язали користуватись антисептиком.

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Поверхні мають часто дезінфікувати та нагадувати покупцям про обмеження щодо дистанції.

Є обмеження щодо кількості відвідувачів

Є й досить жорсткі обмеження і за кількістю відвідувачів: не більше однієї особи на 15 квадратних метрів площі. Проте посидіти у ТРЦ за столиком у закладах харчування не вийде. Вони досі готуватимуть страви та напої лише з собою.

Запрацювали галереї та музеї

Також з 4 травня запрацювали галереї та музеї. А вже з 15 травня зможуть приймати гостей ресторани та бари – проте лише на відкритих майданчиках. А ще через два тижні – вже в приміщеннях за умови заповненості не більше ніж 50% місць. Тоді ж можна буде навідатись в кіно та театри.

Цікаво! З кінця травня у Польщі дозволять проводити святкування. Є обмеження – не більше ніж 50 гостей.

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До школи повернулись початкові класи

Зазначимо, що Польща поступово виходить з суворих карантинних обмежень. За парти повернулись учні початкової школи, запрацювали дитсадки. Також приймають відвідувачів перукарні та салони краси.