Критики заявили, что Польша, поддержав документ правящей национал-консервативной партии, подражает неудачный пример Венгрии.

Читайте также В Польше станет меньше нелегальных работников: правительство регистрирует новый законопроект

Детали закона о телерадиовещании

Накануне польский Сейм одобрил противоречивый закон о телерадиовещании. За принятие документа проголосовали 228 депутатов, против были 216, еще 10 – воздержались.

Инициатива предусматривает, что лицензии на вещание в Польше будут выдавать иностранным компаниям лишь в том случае, если у них есть штаб-квартира или представительство на территории Европейской экономической зоны.

В пояснительной записке говорится, что основная цель закона – облегчить Национальному совету по вопросам телерадиовещания контроль над владельцами СМИ, в частности, "из стран, представляющих значительную угрозу безопасности польского государства".

К слову, законопроект еще должна одобрить верхняя палата парламента, Сенат, после чего его должен подписать Анджей Дуда.

В США документ раскритиковали

Эксперты заявляют, что главной жертвой изменений может стать телекомпания TVN, которая принадлежит американскому концерну Discovery.

В Вашингтоне раскритиковали решение польского парламента. Глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс отметил, что независимые и свободные СМИ делают демократию сильнее. "Именно поэтому мы призвали польское правительство продемонстрировать свою приверженность этим принципам", – подчеркнул он.

Протесты в Польше

Изменения в закон о вещании вызвали возмущение многих людей. Как сообщает RMF24, 11 августа в городах Польши состоялись демонстрации под лозунгом "Свободные СМИ, свободные люди".

В акциях приняли участие журналисты, общественные активисты и лидеры оппозиционных партий. Самый масштабный протест провели перед Сеймом в Варшаве. Его участники скандировали такие лозунги: "Свобода слова – ключевая" или "Мы хотим иметь выбор".

В Варшаве прошел протест против законопроекта: Фото РАР

В Польше прошли протесты против изменений в закон о ТВ радио: видео

Акция протеста в Варшаве: видео