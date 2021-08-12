Критики заявили, що Польща, підтримавши документ правлячої націонал-консервативної партії, наслідує невдалий приклад Угорщини.

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Деталі закону про телерадіомовлення

Напередодні польський Сейм схвалив суперечливий закон про телерадіомовлення. За прийняття документа проголосували 228 депутатів, проти були 216, ще 10 – утрималися.

Ініціатива передбачає, що ліцензії на мовлення в Польщі видаватимуть іноземним компаніям лише в тому випадку, якщо у них є штаб-квартира або представництво на території Європейської економічної зони.

У пояснювальній записці йдеться, що основна мета закону – полегшити Національній раді з питань телерадіомовлення контроль над власниками ЗМІ, зокрема, "з країн, що представляють значну загрозу безпеці польської держави".

До слова, законопроєкт ще має схвалити верхня палата парламенту, Сенат, після чого його повинен підписати Анджей Дуда.

У США документ розкритикували

Експерти заявляють, що головною жертвою змін може стати телекомпанія TVN, яка належить американському концерну Discovery.

У Вашингтоні розкритикували рішення польського парламенту. Глава пресслужби Держдепу Нед Прайс зазначив, що незалежні та вільні ЗМІ роблять демократію сильнішою. "Саме тому ми закликали польський уряд продемонструвати свою прихильність цим принципам", – наголосив він.

Протести у Польщі

Зміни до закону про мовлення викликали обурення багатьох людей. Як повідомляє RMF24, 11 серпня у містах Польщі відбулися демонстрації під гаслом "Вільні ЗМІ, вільні люди".

В акціях взяли участь журналісти, громадські активісти та лідери опозиційних партій. Наймасштабніший протест провели перед Сеймом у Варшаві. Його учасники скандували такі гасла: "свобода слова - ключова" або "ми хочемо мати вибір".

У Варшаві пройшов протест проти законопроєкту: Фото РАР

У Польщі пройшли протести проти змін до закону про ТБ радіо: відео

Акція протесту у Варшаві: відео