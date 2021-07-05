Евгений, который об этом нам сообщил, отметил – книга продается в крупнейшей сети польских книжных магазинов. Евгений – украинец, проживающий в Польше.

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В Польше продают книгу "Волынская игра"

Книга продается в сети книжных магазинов Empik. На сайте говорится, что она вышла 30 июня 2021 года. "Волынская игра" состоит из более 600 страниц. Очевидно, по жанру это роман. На обложке женщина в традиционном украинском венке и с серпом. Ниже изображена другая женщина, будто забрызганная красными каплями крови.



Так выглядит обложка книги "Волынская игра" / Фото Empik

О преступлениях нельзя забывать, а ненависть никогда не заканчивается,

– такими словами начинается описание книги.

Далее на сайте рассказывают сюжет – историю о главных героях, гибель студента именно 11 июля "в годовщину Волынской разни".

После этого герои находят карту и "больше не смогут делать вид, что Волынь их не касается". Далее, по сюжету, они отправляются в смертельное путешествие".

"Волынская игра" – отличный пример того, к каким последствиям может привести злоба ненависти, которая накалялась годами,

– говорится в комментариях под романом.

Что такое Волынская трагедия

Это обоюдное украинско-польское противостояние во время Второй мировой войны между Украинской Повстанческой Армией и Армией Крайовой.

Оно сопровождалось этническими чистками и массовыми убийствами мирного населения с обеих сторон.

По разным оценкам, за 1943 – 1944 годы погибли более 40 тысяч мирных людей.

Польская сторона рассматривает произошедшее как акт агрессии украинских националистов против польского мирного населения, а украинская сторона – как действие в ответ на зверства польских военных.

Волынская трагедия: что стоит знать