Президент Владимир Зеленский убежден, что скоро между Украиной и Польшей не будет возникать исторических вопросов. По его словам, это произойдет в ближайшем будущем.

Об этом глава нашего государства сообщил в Варшаве во время брифинга, который он дал совместно с польским лидером Анджеем Дудой.

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Я знаю, что у нас есть некоторые исторические вопросы, но я уверен, что между нашими странами в будущем, ближайшем будущем, таких вопросов не будет, потому что мы действительно друг друга прекрасно понимаем,

– сказал Владимир Зеленский.

Президент Украины поблагодарил за приглашение в столицу Польши для празднования 230-летия принятия первой Конституции Речи Посполитой.

Он подчеркнул: "Польша всегда поддерживает Украину, украинский народ, особенно сегодня", и поэтому я должен быть здесь", – по его словам, это очень важно.

Обратите внимание! Президент Польши Анджей Дуда подтвердил, что планирует посетить украинский саммит Крымская платформа в августе 2021 года.

Кроме этого, Владимир Зеленский поблагодарил за то, что "Польша во главе с президентом Анджеем Дудой поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины".