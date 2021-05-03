Исторических вопросов с Польшей у нас скоро не будет, – Зеленский
Президент Владимир Зеленский убежден, что скоро между Украиной и Польшей не будет возникать исторических вопросов. По его словам, это произойдет в ближайшем будущем.
Источник:фейсбук Владимира Зеленского
Об этом глава нашего государства сообщил в Варшаве во время брифинга, который он дал совместно с польским лидером Анджеем Дудой.
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Я знаю, что у нас есть некоторые исторические вопросы, но я уверен, что между нашими странами в будущем, ближайшем будущем, таких вопросов не будет, потому что мы действительно друг друга прекрасно понимаем,
– сказал Владимир Зеленский.
Президент Украины поблагодарил за приглашение в столицу Польши для празднования 230-летия принятия первой Конституции Речи Посполитой.
Он подчеркнул: "Польша всегда поддерживает Украину, украинский народ, особенно сегодня", и поэтому я должен быть здесь", – по его словам, это очень важно.
Кроме этого, Владимир Зеленский поблагодарил за то, что "Польша во главе с президентом Анджеем Дудой поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины".
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