Украинский президент Владимир Зеленский принял участие в торжествах по случаю 230 годовщины Конституции Польши. Во время рабочего визита, он в частности, пообщался со своим польским коллегой Анджеем Дудой. Обсудили, в частности, ситуацию безопасности из-за российской агрессии.

После встречи в Варшаве политики дали совместный брифинг. Они поделились подробностями относительно договоренностей и основных тезисов своего разговора.

Важно В Варшаве 5 стран подписали совместную декларацию: Украина среди них

Польский президент поблагодарил украинского лидера за присутствие на мероприятиях по случаю празднования 230-летия со дня принятия польской Конституции.

Польша всегда поддерживает Украину и украинский народ, особенно сегодня. Поэтому я должен был быть здесь. С радостью и уважением поддерживаю польский народ и лично президента Дуду,

– подчеркнул Зеленский.

Дуда приедет на саммит "Крымской платформы"

Зеленский отметил, что Дуда подтвердил свои намерения посетить первый саммит "Крымской платформы". Он будет проходить в Киеве в дни 30-летия Независимости Украины.

Справка. Крымская платформа – это международная платформа для обсуждения с партнерами деоккупации Крыма и защиты прав человека на полуострове.

Глава государства подчеркнул, что это – очень важное мероприятие, связанное с деоккупацией украинского Крыма. И добавил, что его посетят только друзья и партнеры Украины.

Я благодарен за то, что Польша во главе с президентом Дудой всегда защищает наш суверенитет и нашу территориальную целостность и не признает законной аннексию Крыма Россией,

– подчеркнул Зеленский.

Поддержка касательно членства в ЕС и НАТО

По словам Зеленского, во время встречи президент Дуда в очередной раз заверил Украину в поддержке и адвокации относительно членства в Евросоюзе и НАТО. "Для нас это является очень важным сигналом", – отметил он.

По словам польского президента, говорили и о саммите НАТО, который состоится в июне в Брюсселе. Он заверил, что там будут поднимать вопрос ситуации в Украине.

"Это вопрос безопасности Украины, а также всей Центральной Европы. А также формального указания Украине пути, по которому она должна идти в направлении членства", – отметил Дуда.

Исторические вопросы

Зеленский отметил, что в Польше и Украине "есть некоторые исторические вопросы". Несмотря на это, он убежден, что в ближайшем будущем их не будет. "Мы ведь друг друга прекрасно понимаем", – пояснил он.

Конечно, исторические вопросы важны. Но мы убеждены, что в рамках доброжелательных отношений их можно будет решить,

– подчеркнул в ответ Дуда.

Общие проекты

Президенты обсудили и ряд двусторонних проектов, которые планируют реализовать, используя деньги ЕС. Дуда заверил, что это можно трактовать как определенное сближение Украины с ЕС.

В частности, говорится касательно двустороннего проекта, связанного с украинским национальным меньшинством в польском Перемышле и польским национальным меньшинством во Львове.

Совместный брифинг Зеленского и Дуды: смотрите видео ОП