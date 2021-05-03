Український президент Володимир Зеленський взяв участь в урочистостях з нагоди 230 річниці Конституції Польщі. Під час візиту він поспілкувався зі своїм польським колегою Анджеєм Дудою. Обговорили, зокрема, безпекову ситуацію через російську агресію.

Після зустрічі у Варшаві політики дали спільний брифінг. Вони поділилися подробицями щодо домовленостей та основних тез своєї розмови.

Важливо У Варшаві 5 країн підписали спільну декларацію: Україна серед них

Польський президент подякував українському лідеру за присутність на заходах з нагоди відзначення 230-річчя від дня ухвалення польської Конституції.

Польща завжди підтримує Україну та український народ, особливо сьогодні. Тому я повинен був бути тут. З радістю та повагою підтримую польський народ та особисто президента Дуду,

– підкреслив Зеленський.

Дуда приїде на саміт "Кримської платформи"

Зеленський зауважив, що Дуда підтвердив свої наміри відвідати перший саміт "Кримської платформи". Він проходитиме у Києві у дні 30-річчя Незалежності України.

Довідка. Кримська платформа – це міжнародна платформа для обговорення з партнерами деокупації Криму та захисту прав людини на півострові.

Глава держави наголосив, що це – дуже важливий захід, пов'язаний з деокупацією українського Криму. Й додав, що його відвідають лише друзі та партнери України.

Я вдячний за те, що Польща на чолі з президентом Дудою завжди захищає наш суверенітет та нашу територіальну цілісність й не визнає законною анексію Криму Росією,

– наголосив Зеленський.

Підтримка щодо членства у ЄС та НАТО

За словами Зеленського, під час зустрічі президент Дуда вкотре запевнив Україну у підтримці та адвокації щодо членства у Євросоюзі та НАТО. "Для нас це є дуже важливим сигналом", – зазначив він.

За словами польського президента, говорили й про саміи НАТО, який відбудеться у червні у Брюсселі. Він запевнив, що там підніматимуть питання безпекової ситуації в Україні.

"Це питання безпеки України, а також усієї Центральної Європи. А також формальної вказівки Україні шляху, по якому вона повинна йти в напрямку членства", – відзначив Дуда.

Історичні питання

Зеленський зауважив, що у Польщі та України "є деякі історичні питання". Попри це, він переконаний, що у найближчому майбутньому їх не буде. "Адже ми один одного прекрасно розуміємо", – пояснив він.

Звичайно, історичні питання є важливими. Але ми переконані, що у рамках доброзичливих відносин їх можна буде вирішити,

– наголосив у відповідь Дуда.

Спільні проєкти

Президенти обговорили й низку двосторонніх проєктів, які планують реалізувати, використовуючи гроші ЄС. Дуда запевнив, що це можна трактувати як певне зближення України саме з ЄС.

Зокрема, мовиться по двосторонній проєкт, пов'язаний з українською національною меншиною у польському Перемишлі та польською національною меншиною у Львові.

Спільний брифінг Зеленського та Дуди: дивіться відео ОП